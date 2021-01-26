高雄仁武人口激增，造成警民比懸殊，高雄市警察局擬從保安大隊調派20人短期支援，卻引發保大反彈。高雄市警察局長黃明昭今天表示，會積極與同仁溝通，兩週內完成派遣。

高雄仁武10年來人口激增1.7多萬人，加上仁武產業園區及中山大學醫學院設置，人口將進一步增長，致使仁武分局警民比懸殊，讓高雄市警察局擬派20名保安大隊警力支援，卻傳出保大因無人有意願，只能抽籤派遣，引發基層反彈。

保安大隊說明，由於保大外勤中隊員警均依警局定期請調規定核派，多數員警來自各分局分駐所，累積數十年績分，才能以第一志願調派保大，且除特勤中隊外，保大平均年齡超過45歲，亦屬偏高，經內部調查後，發現同仁無意願支援，與市警局溝通中。

黃明昭表示，目前已完成抽籤，但因保大同仁較資深，熟悉目前巡邏勤務，擔心支援分局，需處理轄區業務或勤區運作，因此市警局會就勤務運作、福利及勤務執行加強溝通，並在兩週內派遣人力執行，以彌補仁武發展中的治安及交通勤務。

高雄市長陳其邁上午出席市政會議後，接受媒體聯訪表示，他去年探視心肌梗塞住院的仁武分局澄觀派出所所長時發現，澄觀轄區人口增長幅度大，仁武、大社地區警察勤務相對繁重，因此希望補充警力，並調整勤務。

他說，前高雄市警察局長劉柏良當時建議補足人力，因此自己也向黃明昭交代兩週內儘速補足，否則仁武地區人口增加太多，警察勤務太辛苦。而警察人力調配的長期解方屬警局權責，須根據不同分局、派出所轄區人數跟勤務量做調整。

市警局表示，去年召開員額增補評估會議，發現仁武分局組織員額滿載，無增補警力空間，雖然這需以修編員額調配或以擴增方式解決，但因行政程序緩不濟急，才決定先由保大20名同仁短期支援。

市警局強調，支援警力人選將以仁武或鄰近地區同仁優先，支援勤務內容則以巡邏打擊犯罪為主，不兼任警勤區，並比照支領一級繁重加給，目前就具體派駐支援工作持續與保大同仁溝通中，市警局同時也將加速調整組織人力員額。（編輯：陳仁華）1100126

(中央社)