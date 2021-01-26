近期由於全球物流需求大幅增加導致貨櫃短缺，連帶影響蓄禽飼料的到岸價格，日前全國養豬協會行文農糧署建議釋出公糧搗碎碾米穩定飼料供給，然而農糧署基於穩定國人糧食為優先拒再釋出，截至目前黃豆原料價格已漲幅5成，豬農嘆豬價雖漲，但扣除額外成本幾乎沒賺多少。

日前中華民國養豬協會行文農委會農糧署，建議可釋出公糧搗碎糙米減輕國內豬農飼料供給的壓力，然而農糧署回應，由於近期已標售搗碎糙米給大型飼料廠，加上近期許多稻區因乾旱停灌，為穩定國人食米穩定，因此不宜再釋出給個別飼養戶。

全國養豬協會理事長楊杰表示，當時標售對象有條件限制，必須是有設廠證照的飼料廠才行，這樣才能做流向管制，然而國內自配戶高達6成以上，這些豬農的飼料供應也成為問題。

至於農糧署建議飼養戶可和契作單位採購國產硬質玉米，楊杰坦言，國產玉米的量本來就不多，生產成本也比國外高，單價也都是跟著進口價格在做浮動，這波玉米原料價從每公斤6-7元漲幅每公斤9塊多，但最大的缺口還是黃豆，已經從每公斤11-12元漲到18元，漲幅達5成。

楊杰感嘆，一頭豬120公斤可上市販賣，光飼料成本漲幅就增加1000元以上，根據畜產行情資訊網統計，目前毛豬交易價每公斤76.59元，扣掉額外支出的成本9元也只剩不到70元，外界看來近期豬價漲農民有收益，「但算一算其實也沒什麼賺。」

他說，目前全球貨櫃大缺的情況「遙遙無期」，中國大陸因為是非洲豬瘟疫區，但去年第4季復養頭數已達7成，因此近期在國際市場上大量收購玉米、黃豆等，導致原料期貨價格上揚，運費也跟著提高。

雲林縣養豬協會理事蔡德福指出，自己的豬場是2000多頭的一貫場，每星期會購買一次飼料，黃豆粉每次買8到9噸，玉米約25噸，每頭豬飼養成本較去年同期增加1000多元，一頭豬斷奶後到120公斤可上市大概要吃300公斤左右的飼料，「我的只是中型豬場，但額外成本很快就反映出來了。」

(中時 )