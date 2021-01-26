公路總局第一養護工程處林姓職員2011年間利用職務之便，收受得標廠商61萬多元賄款，幫助對方通過文件審查、驗收請款。新北地院近日依違反貪污治罪條例判處林男1年10月徒刑、褫奪公權2年，行賄業者則遭判刑4月，得易科罰金。
檢方調查，林男在2007年起至2012年擔任一工處中和工務段工務員，之後升任幫工程司，負責工地監督監造、審核承包商工程估價款、施工作業檢查等項目，在林男擔任工務員期間，致幃公司詹姓負責人標下公路總局「台64線觀音山隧道委託管理及電機維護工程」等2項標案。
詹男為了使工程文件審查、驗收請款順利完成，多次向林男行賄，行賄金額高達61萬8000元。檢方偵辦時，2人皆坦承犯行，並繳回所有犯罪所得，檢方檢請法院依貪污治罪條例規定減刑。
新北地院認為，林男不知廉恥，有損公務人員形象，且曾因貪污罪判刑2年、緩刑5年，不得再宣告緩刑，本案確定後前案緩刑也將聲請撤銷，因此判處林男1年10月徒刑、褫奪公權2年，全案可上訴。
(中時 )
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