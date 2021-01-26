國際貨幣基金(IMF)周二公布最新《世界經濟展望》報告，由於去年下半年成長動能比預期為強，IMF將去年全球經濟衰幅預測上修至3.5％，新估2021年成長率可達5.5％，較上次報告調升0.3個百分點，惟IMF警告，全球經濟持續面臨「偏高的不確定性」。

IMF指出，受到爆發新冠肺炎的衝擊，2020年全球經濟估計萎縮3.5％，較上次10月報告預測的4.4％衰幅，等於大幅上修0.9個百分點，主要是反映全球復甦動能比預期強勁。

今年展望部份，IMF預測全球經濟可望強勁擴張5.5％，較上次報告預測的5.2％，上修0.3個百分點，調升的理由是市場預期疫苗上市將刺激成長，加上還有美國、日本與其他國家的政策刺激。

IMF大幅調升全球第一大經濟體的成長預測，新估美國今年成長率可達5.1％，較上次報告的預測足足調高2個百分點。IMF指出，美國成長率看強一方面是因為去年下半年成長動能加溫，另一方面也受惠於12月通過的9,000億美元振興方案。

IMF經濟學家表示，若美國國會通過拜登所提的1.9兆美元紓困方案，經濟成長預測有望再進一步調高。

此外，IMF預估中國大陸今年經濟成長率可達8.1％，2022年為5.6％，均低於上次預測的8.2％與5.8％。

(工商 )