臉書發文附圖。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）臉

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票。在總統蔡英文「守住黃捷」的號令下，綠營從市長、立委到眾位議員們全都動起來，陪同掃街、造勢不遺餘力。罷捷總部卻發現，黃在面臨罷免危機前，所有臉書文末，都會將「媒體／節目連繫」、「演講／活動邀請」資訊放在第一、二位，最下面才是「陳情／政策建議」，被批評後才趕緊刪改。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」今日在臉書發文，指從一張圖就能完全驗證黃捷「只想當網紅」的心態。圖中，黃原先在臉書文章下方依序附上「媒體／節目連繫」、「演講／活動邀請」、「陳情／政策建議」三項資訊，遭批評後才趕緊修改文章，將本來放在第一位的「媒體／節目連繫」刪去。

此文一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「2/6讓她只有綜藝節目邀約！」「那麼愛上節目就讓妳上個夠」、「罷捷一定過」、「黃捷愛作秀翻白眼，雙標問政，還笑我們不會寫鳳字」、「看妳還敢不敢嘲笑韓市長」、「有種不要改文啊」、「不只是網路讓大家知道，也要印成文宣讓在地人知道，畢竟很多老一輩的不會到社群看資訊」。

不僅如此，更有人憶起已故高雄市議會議長許崑源，痛批黃捷：「虧議長生前這麽照顧她，讓小黨的她在議會中有所表現，黃捷不但在嚴肅的場合塗口紅化濃妝對死者不敬，而且還在486的訪問中調侃消費死者，議長夫人說她私下連個問候寒暄都沒有。」

(中時新聞網)