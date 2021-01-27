前衛生署長楊志良今天上王淺秋主持的廣播節目時表示，衛生署長陳時中不管對於快篩或普篩好像有恐懼症，他強調入境普篩及醫護免費篩檢的必要性，而且現在疫苗也沒有一個下落，楊志良預言，台灣疫情在未來2、3個月內，可能會變得跟現在的日本差不多。

楊志良在節目中指出，先前已有很多人詢問陳時中，台灣的核酸抗體、篩劑數量到底有多少，但是到今天為止都沒有人知道，楊志良問「這是機密嗎？」楊志良強調，他很挺陳時中，但也質疑陳時中不管對於快篩或普篩好像都有恐懼症。

楊志良認為，入境旅客都應該普篩，醫護人員如果認為自己需要篩檢就應該免費篩，若醫護人員不敢回家住，也應能安排這些醫護人員住旅館，並多培養幾個醫院，分擔量能。

楊志良日前在政論節目中說「非常有可能，有5成以上的機會，台灣未來2、3個月就會跟和今天的日本差不多」，日本有些人出院很久結果又確診、還傳染給家人，但感染源不明。楊志良並舉以色列為例指出，有4成的人打疫苗，結果疫情還是很嚴重；反觀台灣沒有大規模接種疫苗，總有一天會破口。

20210126 楊志良再籲指揮中心 應規定「入境人員」普篩

(中時新聞網)