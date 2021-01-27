提到飾品，大多人想到的多半是鑽石、金項鍊等，不過近日「血吊墜」在大陸淘寶熱銷，其中的成分令人傻眼，竟是女子自殘滴入血，目的是為了替心愛的男子擋煞、擋災厄。不少人在買家秀裡提出質疑，未料獲得買家「因為愛」的回覆。

根據陸媒《濟南時報》報導，在電商平台搜尋「血吊墜」，會出現DIY、送男友最佳禮物以及最強護身符等關鍵字，價格約於20至50元（約新台幣87元至217元）之間，包裝內附針、吸管等工具，商品主打有為心愛男子擋災的功用。

再往下看，買家的回饋照片極血腥。原來血吊墜的DIY是用針刺破手指，把血滴入到小瓶子裡面，但有些人覺得血不夠多，居然直接拿刀片劃下去，導致鮮血不斷流出。買家秀刷一整排自殘照，引起外界高度關注。

不少人提出質疑，為什麼要傷害自己，不怕感染嗎？這只不過是噱頭，這種也相信。對此買家回應，「因為愛。」再度讓許多人傻眼。

對此大陸心理諮詢中心鍾琦文表示，購買這類產品、做出自殘取血這類行為的人，大都是心智還不夠成熟的青少年，他們對這種獵奇行為充滿著好奇，甚至將其當作一種炫耀方式。而檢視相關報導，目前當局似乎無對此採取行動。

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(中時新聞網)