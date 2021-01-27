大千綜合醫院一般外科主任劉信誠表示，吳先生的狀況無法排除有惡性腫瘤的可能性，因此建議他做正子造影檢。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

吳先生的正子造影檢查，顯示胃有腫瘤且合併肝轉移(藍圈內亮黃色區塊)。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣58歲吳姓男子，因四肢無力、食慾差、發燒到急診就醫，發現肝臟左葉有一顆5公分大的病灶，懷疑是肝膿瘍或是膽管癌。但接受正子造影全身檢查，竟發現不僅肝臟有腫瘤，在胃及大腸處也各有一腫瘤及瘜肉，讓他驚訝不已，所幸在接受手術治療後順利恢復健康。

大千綜合醫院一般外科主任劉信誠說明，吳男症狀原懷疑為肝膿瘍，但電腦斷層與核磁共振檢查一直無法排除惡性腫瘤的可能性，同時病人表示吃東西若吃太大口，吞嚥時常有卡卡不舒服的狀況，食量變少，因此建議他自費接受正子造影檢查來確認有無其他惡性腫瘤。

核子醫學科主任趙剛宏說明，吳男正子造影檢查結果懷疑胃有腫瘤且合併肝轉移，在接受胃鏡檢查後，證實為胃腺癌。劉信誠以腹腔鏡手術，切除全胃及肝臟左葉的腫瘤，術後病理報告顯示，肝臟的腫瘤確實為胃腺癌轉移，與正子造影檢查的推論完全吻合。

另外，正子造影檢查發現的大腸瘜肉，經大腸鏡切除後，也發現已有輕中度的細胞變性，還好及早發現並切除，免除後患。

趙剛宏指出，多數惡性腫瘤細胞的葡萄糖代謝比正常細胞旺盛，會吸收大量的葡萄糖，因此正子造影檢查利用此一特性，讓檢查者注射氟化去氧葡萄糖正子藥劑後，觀察體內是否有葡萄糖攝取異常增高的部位，進而可以找到惡性病灶。

大千醫院表示，正子造影檢查不僅可以提高診斷的準確性，更可以讓病人獲得更適合的治療方式。現行健保可給付乳癌、淋巴癌、大腸癌、直腸癌、食道癌、頭頸癌(不包含腦癌)、原發性肺癌、黑色素瘤、甲狀腺癌、子宮頸癌等，但若罹患其他癌症或來源不明的惡性腫瘤，可自費接受檢查，及早揪出病灶，讓癌症無所遁形。

(中時 )