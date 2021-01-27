宜蘭縣政府今天（27日）表示，因應國內醫院發生COVID-19院內感染事件，林姿妙縣長相當重視，並指示衛生局立刻召集縣轄醫院討論各項管制因應措施，在獲得各醫院共同支持後，宣布自即日起調整宜蘭縣醫療院所門禁及人員管制措施，除例外情形，停止開放探病，住院病人的陪病者仍以1名為限，將暫行至2月9日止。

縣府表示，例外情形包括病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要；其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

縣府表示，再次呼籲民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有實地探視需要，應配合實名登記及院方相關管理措施；民眾進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。

(中時 )