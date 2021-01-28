健民里長林進興（右1）指出，健民里這一段自行車道的特色就是3D彩繪貓頭鷹。（黃國峰攝）

健民里段草湖溪自行車道，去年底開放，一些民眾將垃圾丟棄在邊坡，由於自行車道建於河堤之上，邊坡有一定的斜度，撿拾垃圾有一定的難度。（黃國峰攝）

草湖溪自行車道，沿草湖溪北岸河堤而建，一邊健走、騎自行車，可沿路欣賞溪岸風光。（黃國峰攝）

位於大里區健民里的大里草湖溪第3期自行車道去年底完工啟用，但隨著開放，一些來騎車散步的民眾，垃圾就往邊坡丟，遛狗的民眾，也沿路留下狗大便，造成里民志工的困擾，里長林進興28日邀集區公所、市府觀旅局相關人員討論環境清潔事宜，呼籲民眾遛狗不留便，垃圾隨身帶走，留給大家散步遊憩好環境。

大里區草湖溪北岸，市府近年陸續完成大峰橋到銀聯一橋間的自行車道，銀聯一橋往上游、健民里內河堤第3期自行車道，則於去年3月起動工，於去年底完工開放，由於自行車道穿越竹仔坑生態園區，以生態環境保育理念結合車道，沿線風景優美，吸引不少民眾來騎車散步。

大里區草湖溪自行車道全長4.9公里，健民里長林進興指出，在健民里這段有1.49公里，因為地方上有貓頭鷹蹤跡，特別在路段中央3D彩繪貓頭鷹在地上，站在特定的角度，就可拍出栩栩如生的貓頭鷹的圖案，歡迎民眾來此打卡拍照。

林進興指出，這段步道鄉親們盼了好多年，但是不少民眾來遛狗，讓狗兒隨地方便，其他來運動的民眾，得左閃右挪的，非常不方便，也有民眾垃圾隨意丟在邊坡，讓每日安排的環保志工，非常辛苦，希望來此運動的民眾能發揮公德心，好環境大家一起來維持。

(中時 )