1歲潘姓男童和爸媽逛知名家俱賣場IKEA，爬上搖椅時不慎滑跤撞傷左眼，男童爸媽控訴IKEA害男童不敢再踏進賣場，提告求償10萬元。法官調查後判定，該款搖椅是IKEA熱銷40年的經典款搖椅，安全、穩定無虞，是家長沒有照顧好小孩，駁回爸媽之訴。

判決指出，2018年5月男童跟著爸媽去高雄IKEA選購家俱，當時男童媽媽正在試坐1976年首度推出的熱銷經典款「POÄNG扶手椅」，男童有樣學樣爬上另一張搖椅時不慎摔落，撞傷左眼角受傷流血。賣場人員發現後立即幫忙止血，爸媽隨後也抱著孩子趕往醫院急診，所幸治無大礙。

事後男童爸媽不滿IKEA沒有投保意外險還不聞不問，認為是IKEA搖椅設計不良、害男童摔傷，還害男童不敢再踏進賣場，提告求償10萬元。檢方表示，男童在非正常使用狀況下跌倒，撞擊到搖椅螺絲突出處，並非產品瑕疵或設計不當。男童年紀尚小，父母應該看著，而非讓小朋友自己爬上搖椅跌倒，認定IKEA無責，處分不起訴。

民事開庭時IKEA表示，案發時便立即提供醫藥箱處置，還詢問是否需要代叫救護車，男童父母拒絕表明要親送，公司人員也一路護送他們離開賣場。賣場平常也會定時廣播，提醒消費者注意身邊小朋友，已盡相當注意義務。

IKEA強調，該搖椅是IKEA全球銷售40年長青商品，在歐洲、美洲等商品檢驗嚴格地區廣泛銷售，展示品本身並無任何瑕疵，螺絲也沒有鬆脫情形。法官也認為，IKEA提出歐盟認證安全性的測試資料，可證明這張搖椅具備安全性及穩定性，但潘童的父母無法證明IKEA有何故意或過失侵權行為，因此判男童爸媽敗訴，可上訴。

(中時 )