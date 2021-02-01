好市多提供退貨機制備受好評，但也因此衍生不少亂象。一名男網友目擊，竟有一名女性消費者拿著兩盆已枯萎的盆栽欲退貨，賣場人員也准許，令他直呼「這也可以退？」不少網友看了也直搖頭「好市多根本奧客聚集地」。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》分享兩張照片表示，昨日下午至好市多購物時，看到櫃檯前有一名穿深色上衣的女子，手拿兩盆盆栽，正在辦理退貨，手中的盆栽不見鮮綠的嫩葉，只剩下枯枝，儘管盆栽都已枯萎，好市多仍替該名女子辦理退貨手續，並將盆栽放置在待退貨的貨架上，原PO看了相當傻眼「厲害了？這也可以退？」
不僅原PO不能理解，不少網友看了也直搖頭表示，好市多根本是奧客聚集地，雖然不知道該名女子以什麼理由辦理退貨，「人不要臉天下無敵」，就算以合約機制來看沒有疑慮，但這是道德觀問題，貼心的服務，卻變相成無限制的縱容，使得部分消費者變得貪得無厭。
因此有網友認為，好市多太多這種台灣鯛，才會導致年費從最一開始的1000元漲到1350元，不合理的退貨，應該要直接取消會員資格，並列入黑名單。
文章來源：臉書-爆廢1公社
(中時新聞網)
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