社群平台臉書（Facebook）執行長祖克柏今天表示，臉書將停止向用戶推薦政治類社團。先前美國大選氛圍緊繃，這項措施已在美先行實施，如今臉書將把此政策擴展為全球性。

法新社報導，社群媒體巨擘臉書此舉是為重新擦亮因政治紛爭而蒙塵的招牌。

祖克柏（Mark Zuckerberg）在法人說名會中說：「我們打算永久排除公民與政治類社團推薦，而且這項政策會擴展到全世界。」

他補充道，臉書也會減少用戶動態消息主頁上出現的政治內容，以期「緩和對立情緒，遏止爭議發言」。

臉書是在去年美國總統大選期間為防止自身淪為暴力或誤導性資訊平台，先在美國國內推動這項永久性措施。

臉書上週表示，他們已請公司的獨立專家組研究，是否繼續維持對前總統川普的永久停權。在川普支持者1月6日示威並攻佔國會大廈後，臉書與Instagram就對川普的帳號永久停權，川普本人也遭遇任內第2次彈劾。

(中央社)