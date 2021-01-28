全球疫情趨嚴，宅經濟商品使用率提升；運費增，客戶搶，瓶用酯粒需求增加，國內主要瓶用酯粒廠遠東新（1402）、新纖（1409）及力麗（1444）產線產能利用率提升，第一季營運可望淡季不淡。在疫情持續下，廠商為擴充產能，已透過去瓶頸、新建產線來增加出貨量，預期，今年上半年的營收成長至少會有10％。

遠東新、力麗指出，除產能利用率提升，由於全球貨運吃緊，國外客戶加單搶貨，瓶用酯粒的價格也上漲，因此，今年酯粒產線的毛利率、營益率將可「雙利提升」。

市場指出，過去瓶用酯粒傳統的旺季，多是從第二季開始；不過，2020年開始，受疫情影響，宅經濟成長，對瓶用酯粒的需求幾乎已是「全年無休」。

目前已是全球瓶用酯粒產能前三大的遠東新，主要產線分布在台灣、中國大陸、越南、美國都有生產，年產超過200萬噸。

遠東新指出，由於疫情因素，全球運費飆漲，也激勵國外客戶搶貨，造成遠東新瓶用酯粒出貨大增。雖然第一季過去都是淡季，但，今年的一年出貨卻是熱到頂，產線都是全產全銷，預估，上半年的出貨會比去年同期增加1成以上。

力麗指出，疫情讓外送、電商等宅經濟活動增加，力麗產線目前每月可產6,000噸，產能利用率已達100％；而為擴充產能，已透過去瓶頸化來增加，預計，3月，產能就可提升到每月8,500噸。

力麗手中酯粒訂單能見度已看到第一季底，目前產線全開，預期春節前還需加班趕工，而稼動率已達百分之百，產能全產全銷。

產業景氣衝到最高峰，新纖瓶用酯粒產線稼動率已提升到百分之百；看好宅經濟發展持續讓國內外客戶對酯粒需求增加；新纖去年就宣布與日商三菱商事合作，在泰國投資環保瓶用聚酯，將現有產能18萬噸倍增到39萬噸的計畫。據了解，此新建合作計畫，工程已發包，進度持續進行中。

(工商 )