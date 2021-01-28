邱宇辰、夏和熙28日出席「世界の大模型車展」，兩人擁有好交情又愛車，看見現場擺放超過640輛的1：18模型車，忍不住眼睛放光，仔細欣賞每一台模型車的細節。兩人前陣子因三立、台視《全明星運動會》受矚目，被問到正在進行的第二季，邱宇辰笑稱自己最近剛好有去探班，「很奇怪，明明不到一個月前我們還穿著藍隊制服在奮戰，現在卻看到新的一群人，真的很像回母校」。

邱宇辰表示：「看學弟、學妹們努力運動，很像當初的我們一樣，心裡特別替他們感到開心，這四個月一定會帶給他們人生中非常大的轉變。」他透露藍隊領隊錢薇娟還拜託他們回去幫忙提升學弟妹戰力。夏和熙則說：「藍隊的凝聚力跟粉絲的支持，至今還在我心中，其實之後我們已經有非常多計畫在準備了，像是YouTube頻道等等，大家敬請期待。」

邱宇辰（左）、夏和熙逗趣賽車。（寬宏藝術提供）

「世界の大模型車展」展區包含14個主題與45個展區，其中討論度最高的就是經典電影名車，包含《蝙蝠俠》、《回到未來三部曲》、《魔鬼剋星》、《玩命關頭》等電影中出現的經典車款模型，展覽內也增添互動賽車遊戲，讓夏和熙、邱宇辰等不及先較勁兩場，結果累到喘不過氣來。「世界の大模型車展」即日起至3月1日在松菸四號倉庫展出，購票請洽寬宏售票。

(中時 )