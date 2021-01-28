涉嫌國務機要費洗錢案逃亡美國的前新光醫院副院長、阿扁親信黃芳彥，傳出在美過世。消息傳回台灣，民進黨多位立委聽聞消息都表示震驚，但近期沒聽過黃的消息。民進黨團總召柯建銘說，黃芳彥是很低調、親切的人，聽到過世消息很驚訝。
柯建銘說，黃芳彥雖然過去與前總統陳水扁友好，黃卻沒有因此介入民進黨派系跟政治，甚至不接受任何職務安排，是很低調的人，但黃到美國後就沒有聽過相關消息。
綠委蔡易餘也說，黃芳彥到美國後就像消失人間，完全沒聽過相關消息，得知黃死訊也嚇一跳。
(中時 )
涉嫌國務機要費洗錢案逃亡美國的前新光醫院副院長、阿扁親信黃芳彥，傳出在美過世。消息傳回台灣，民進黨多位立委聽聞消息都表示震驚，但近期沒聽過黃的消息。民進黨團總召柯建銘說，黃芳彥是很低調、親切的人，聽到過世消息很驚訝。
柯建銘說，黃芳彥雖然過去與前總統陳水扁友好，黃卻沒有因此介入民進黨派系跟政治，甚至不接受任何職務安排，是很低調的人，但黃到美國後就沒有聽過相關消息。
綠委蔡易餘也說，黃芳彥到美國後就像消失人間，完全沒聽過相關消息，得知黃死訊也嚇一跳。
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