旅遊業者雄獅(2731)因應後疫情時代需求具體實現「降實提虛」策略，宣布推出全新玩樂品牌「隨遊SUIYO」，透過販售各類門票、餐券、活動體驗券、飯店休息體驗券等商品，主攻18～34歲的年輕客群商機。

雄獅去年12月中股價觸及81.5元的半年波段高點，隨後高檔修正回測70元支撐，近日股價緩步走升，今（29）日開高後上漲1.54％至72.5元，早盤維持小漲約1％穩揚態勢。三大法人持續偏空操作，本周迄今調節賣超79張。

雄獅表示，新品牌「隨遊SUIYO」透過加強消費者線上服務體驗進攻年輕市場，可望創造吃、喝、玩、遊、購、娛等多項娛樂商機，透過線上平台就能一站式購足，以滿足年輕族群的使用習慣。

因應一年一度的西洋情人節即將到來，搭配新品牌「隨遊SUIYO」隆重推出，雄獅特別找來近百位網紅受訪，調查「最想和另一半在情人節做的事」，票選排名前5名顯示「旅遊」、「餐廳用餐」、「看電影」、「飯店休息」、「製作兩人的紀念小物」。

雄獅表示，「隨遊SUIYO」首波情人節活動「愛情隨你遊，玩你沒玩過的情人節！」上架近上百種各式商品，從情人前準備赴約的精心打扮，到情人節當天滿滿的約會行程及晚上的浪漫大餐，玩累了亦可到飯店休息泡湯，提供一站式購足服務體驗。

(時報資訊)