外界關注我國疫苗採購進度，由於國際製藥大廠供貨速度不如預期，今年3月要拿到疫苗恐有難度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前接受節目專訪時透露，有些大國超額購買疫苗，數量甚至是人口的4倍。今日記者會面對媒體追問後續，他認為疫苗不該是商品，而是防疫物資，否則會減弱人類抗疫的力量，至於是哪些國家超買，陳不願透露，也強調不要講太多，以免後續的採購被干擾。

陳時中日前受訪時指出，某些國家買的疫苗數量是人口4倍，一旦大家都在囤積，那疫苗當然不夠，而聯合國和WHO不夠力，應該呼籲大國購買足夠的量即可。

媒體今問及是哪些大國超買？陳時中沒有正面回應，而是強調疫苗購買是多重因素，疫苗不應該是商品，而是防疫物資，每個國家取得適用就好，就像是碰到災害危機，遇到有人搶購，物資不足對全世界都不好。

陳時中說，把疫苗當成商品，人類抗議的力量就會減弱，疫苗購買會碰到多重因素，如果遇到阻力，就要逐一去解決，現在他不方便講太多，免得接下來的疫苗購買被干擾。談到「WHO不夠力」的說發，他坦言用詞不夠精準，應該說是WHO「有心卻缺乏力量」。

(中時 )