春節假期前後是勞工轉換職場跑道的高峰期，無論是轉換正職或兼職打工，事業單位均應於勞工到職當日為其辦理參加勞工保險及就業保險，不僅可保障勞工的基本勞動權益，也可分攤雇主經營風險，建立安心及友善職場。 勞工到職日如適逢春節假期，勞保局提供三種線上申報方式，方便勞保網路單位彈性選擇運用，首先，可於員工到職當日，透過勞保局「e化服務系統」申報員工加保；其次，可於員工預定到職日起前10日內，線上預辦到職日加保；再者，可於放假日後的第一個上班日，線上申報追溯員工加保，加保均自到職當日生效。

勞保局指出，如果投保單位還未成為勞保網路單位也不用擔心，只要在假期後的第一個上班日填具加保表，並檢附員工到職證明寄送至勞保局，保險效力一樣可追溯自到職當日生效。

另外，勞保局提醒轉換工作的勞工，到職後應主動查詢雇主是否為其申報加保，留意自己的勞（就）保權益！勞保局提供多元且便利的查詢管道，勞工可運用「自然人憑證」或「健保卡+設籍戶口名簿戶號（免插卡）」透過網路查詢，也可使用「勞動保障卡」至發卡銀行ATM查詢或網路查詢，或持「郵政金融卡」至郵局ATM查詢，或以電話、臨櫃或書信等方式向勞保局查詢。

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