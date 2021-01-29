立法院會今進行中央政府總預算案保留部分表決，其中，國民黨列舉開放萊豬進口等4理由，提出譴責蔡英文總統不顧人民健康與預算法制的主決議案，批評蔡政府施政蠻橫，應予嚴正譴責，但民進黨憑國會過半優勢，反對該主決議案。此外，藍委提案教育部不同意修法，將校園膳食禁用「乙型受體素」入法並訂定罰則，要求三個月內提出書面報告，同樣遭到綠營黨團封殺。
國民黨提案譴責蔡總統決議文指出，蔡總統去年8月在立院休會期間，宣布進口萊豬一事，逃避國會監督，由於蔡總統於總統大選辯論時保證，美豬議題談判過程一定會溝通，結果毫無溝通就宣布開放。
該決議文痛批，今年度中央政府總預算案，多部會均未編列有關萊豬整體管理相關預算，證明萊豬開放政策毫無章法，欲動用僅及性質的第二預備金支應，逃避國會監督，蔡總統不顧人民健康與預算法制，蠻橫作為應嚴正譴責。
經朝野協商無共識，今於院會表決，投票結果，國民黨、民眾黨、時代力量都投同意票，但綠營以63票反對否決。
另外，教育部雖下令各級學校膳食必須使用國產肉品，但始終不同意修法，把校園禁用「乙型受體素」入法並訂定罰則，難以嚇阻不良廠商，原提案凍結國教署預算10％，後來修正為主決議，要求教育部三個月內提出書面報告。
表決時，在野黨都同下同意票，仍不敵綠營以過半優勢，表決結果同意45票、反對61票，該主決議不通過。
(中時 )
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