苗栗看守所29日舉辦收容人電話省親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所舉辦收容人寫春聯寄回家活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所舉辦收容人寫春聯寄回家活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

農曆新年將近，為抒解收容人思親情緒，苗栗看守所開放收容人電話省親活動，每人通話時間延長至6分鐘，共有700名收容人在年節前夕與家人道平安。苗所同時舉辦收容人寫春聯寄回家，一表收容人關心家裡之心。

農曆春節將屆，鑒於國內疫情日趨嚴峻，為避免群聚感染造成防疫缺口，苗栗看守所暫緩收容人春節面對面懇親，為顧及收容人與家人的親情聯繫，改於28、29兩日以「電話懇親」活動，每人通話時間由3分鐘延長為6分鐘，中華電信苗栗營運處熱心支持，提供電話機及線路，收容人所撥電話完全免費，七百多名收容人因而受惠。

會場中一名高齡76歲的收容人撥電話回家，特別囑咐兒孫一定要注意防疫保護自己。另有少年收容人撥電話給母親，邊向母親道歉邊掉淚，收容人透過電話與家人互訴內心的思念，拉近了彼此的距離。

另外，苗栗看守所配合農曆春節傳統文化，29日同時舉辦「飛越高牆賀新春~寫春聯寄回家」活動，由全體收容人一起為家人寫春聯，完成後由所方統一寄出，使收容人雖身在囹圄，仍能參與家庭活動，盡身為家庭一份子的責任。

苗栗看守所長張龍泉表示，希藉由無形及有形的聯結，收容人得以維繫與家人的情感支持與接納，透過家人的關懷，堅定收容人改悔向上的意志。

(中時 )