孔子第76代子孫孔令元在公視除夕賀歲劇《白日夢外送王》擔綱女主角，並與禾浩辰搭檔。身為孔子後代，她感謝老祖宗讓她自帶記憶點、進演藝圈也沾上光，沒有太大壓力，反而覺得光榮。但似乎非得背上幾句論語，「若有人誤會孔子思想，也有衝動想義務幫老祖宗闢謠一下」。

正因身為孔子後代，孔令元形容從小到大老師第一個記得的學生通常都是她，「是比較容易被檢視的焦點」，就連考試時拿准考證去孔廟拜拜，工作人員發現她是孔子後代也會多祝福她幾句，「感覺特別靈驗」。

或許因基因良好，孔令元從小到大功課好，學東西也算快，曾為戲學摔角也不怕，這回為戲騎機車，她坦言很害怕，差點成為人生障礙，她找了4位朋友幫忙練，每天長達12小時，還找專業教練一對一，前後騎了7款不同機車，最後順利克服。

不過在表演中，孔令元常考慮太多因素，反而窒礙難行，尤其她在《白日夢外送王》角色寡言高冷，與自己本身聒噪個性完全相反，要內斂表達出喜劇感，對她是一大挑戰，需要將本身個性放掉、重新詮釋角色。而因為拍戲壓力大，她透露去按摩時，師傅都說：「妳身體很僵硬，壓力很大用腦過度吼！」不過這回播出若能在除夕夜讓觀眾笑得開心，除了壓力可以減小外，相對也認為在表演路添加更多勇氣。

禾浩辰與孔令元於公視《白日夢外送王》有曖昧情愫。（公視提供）

孔令元這回在公視《白日夢外送王》演出，透露要內斂表達出喜劇感就是一項艱鉅挑戰。（公視提供）

孔令元自曝沾孔子之光，拿准考證拜拜特別靈驗。（公視提供）

(中時 )