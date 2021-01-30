迎接新年，HAPPY GO即日起攜手百貨與量販祭出100點兌200元優惠及牛轉乾坤刮刮卡；HAPPY GO Pay於指定通路消費單筆7倍贈活動，即日起至2月10日更有新春限定單筆消費滿額點數10倍回饋，力拚點數經濟。

HAPPY GO顧客經營事業部副總經理李明城表示，疫情影響無法出國，國人消費買氣提前湧現，消費者對點數的運用更精打細算，疫情尚未消除使得零接觸商機延續，也觀察到HAPPY GO Pay去年第4季的使用率較前一年同期成長3成，因此HAPPY GO也在歲末年終之際結合行動支付並攜手關係企業的百貨與量販通路推出一連串的點數優惠。

遠東百貨即日起至2月9日推出歲末酬賓回饋活動，卡友可用HAPPY GO點數100點可兌換200元紅利券，台中大遠百與板橋大遠百2月1日至11日憑單日滿額發票即可用2000元預購福袋，有機會抽最高16.8萬元的遠東百貨商品券。

遠東SOGO台北店、復興館、天母店、中壢店等分店推出不同的新春活動，2月12日至16日於台北店買福袋可兌換金喜刮刮樂牛年抽新「機」刮刮卡；2月2日至4日於復興館當日消費累滿1000元可享食尚迎新春回饋，兌換「好煮藝料理鍋」；3月2日至31日於天母店可用200點兌換100元美食抵用券；1月29日至2月3日於中壢店可用200點兌換100元購物抵用券+100元購物折價券，每人每卡再加贈「2021獨家好運發財金」。

愛買也推出牛轉乾坤好運三重刮刮樂，即日起至2月7日卡友可在全台門市的活動專區購買，第1刮驚喜大獎，有機會獲得Gogoro 3電動機車；第2刮人人有獎，有機會獲得iPhone12、Apple Watch S6及愛買購物金10000元等大獎；第3刮鴻運當頭為愛買50元現金折價券。使用HAPPY GO Pay購買牛轉乾坤刮刮卡再加碼送HAPPY GO點數100點，單筆購買5張以上再抽「Panasonic國際牌電烤箱9L」。

(中時 )