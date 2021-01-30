【愛傳媒陳朝平專欄】全球車用晶片大缺貨，台經院建議台灣以「晶片換疫苗」。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，樂觀其成。

晶片換疫苗？需要車用晶片的國家，都是先進已開發的富裕國家，而能夠生產新冠疫苗的藥廠，除了我們不屑一顧的中國大陸，以及咱們沒管道的俄國外，也都是先進已開發國家的藥廠美國的輝瑞、莫德拉、德國BioNTech。

這些藥廠，皆為資本主義商業社會裡的私人企業，如何和台積電交換晶圓？兩種不同產品如何作價？

晶片換疫苗，不就是一個讓「富者越富；貧者越貧」的建議方案?對於阻遏全球新冠疫情又有何助益呢？

如今，全球確診人數已破一億，死亡人數持續增加，究竟是車用晶片缺貨問題重要，還是盡速遏止疫情、公平分配疫苗的問題重要？

儘管，先進已開發國家藥廠先後研發出疫苗，但高昂的價格和搶購，早已讓疫苗的分配問題形成了全球新的貧富差距和公平正義的問題。

前兩天，世衛組織還在呼籲富有國家停止搶購疫苗，台經院「晶片換疫苗」的建議，非但不可行，恐怕還會使全球開發中及未開發國家，勢必更加拒斥、乃至於鄙視台灣！

原來，台灣跟那些富裕國家一樣，貪婪、自私，缺少民胞物與的同理心！

當黃皮膚、黑眼睛的台灣，選擇和貪婪、自私、掠奪成性的西方國家站在一起時，台灣注定在國際上孤立無援！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)