有桃醫醫護爆料防疫津貼僅領到餅乾屑，有護理師嚴正駁斥，「薪水都還沒發，就說自己薪水被減不是很好笑嗎？」直言防疫津貼本來就是造冊領取，不諱言有照顧新冠的護理師連同本薪月領近20萬，但也有護理師指出，分攤專責照顧新冠肺炎的護理師工作量，負擔也加重，院方將透過團體獎金發放，院長也已公告，今年薪水獎勵金將比照去年同期。

有護理師爆料，防疫津貼透過醫院去申報後發放給所屬醫護，院方「有所考量」導致第一線照護員只領到「餅乾屑」，希望改由直接撥發給醫護本人。

「沒照顧新冠確診者是要領什麼？」此有護理師嚴正駁斥，強調防疫津貼本來就是依照護病比造冊領，像是5個病人可以有1個護理師領到防疫津貼，某些護理師只是值班值同一樓層，根本沒有實際進去照顧重症病人，當然就只能領到1萬餘元，不諱言有的護理師每天照顧，加上本薪就能領到10餘萬元，「有沒有實際照顧，根本假不了！」

另有護理師說，年初確實因防疫大家都很忙，有部分醫護因為攬下專責照顧新冠肺炎的醫護工作量，導致負擔加重，但沒有名目可以跟政府請領津貼，衛福部往年都會祭出團體獎金，由醫院分配處理，去年每人約有1500元，也希望今年因為桃園醫院被「標籤化」，能獲得衛福部更多「眷顧」的眼神，分配多一點，慰勞桃醫同仁一年的辛勞。

有護理師提到，院內感染1月爆發，2月才要領薪水，院方已經正式公告，薪水獎勵金比照去年同期，目前看來並未有縮水或不發的狀況。

(中時 )