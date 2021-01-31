超級籃球聯賽(SBL)官方31日公布上半季最後一周(1月22、23、26、27日)最佳球員，結果由帶領裕隆納智捷搶下3勝1敗的「男模」隊長呂政儒高票獲選，他在這4場比賽平均拿下18.5分、5.5籃板與3.3助攻，平均每場更飆進3.8顆三分球，充分展現裕隆當家射手本色。

「政儒帶傷上陣同時，在球場上帶領隊友在球賽攻防兩端樹立強硬的作風，Sniper呂的神投，幫助球隊戰績站在比較高的位置，」裕隆總教練邱大宗表示，「我也期盼未來政儒能一直保持最佳狀態，幫助球隊一起完成共同的目標(本季奪冠)，也恭喜他獲獎。」

呂政儒在這4場比賽當中，以23日出戰桃園璞園比賽表現最為搶眼，單場投16中10，含三分球投12中7，貢獻個人本季新高的30分，外加5助攻、4籃板，表現完全不像剛從膝蓋傷勢復原模樣，他更在近日坦承，自己幾乎固定時間就必須去醫院抽膝蓋積水。

為了因應將在2月18日開打的亞洲盃男籃資格賽第3階段賽事，SBL本季未在2月份安排例行賽，直到3月5日才在板橋體育館重新開打，屆時勢必受到中華隊國手還處返台隔離階段影響，各隊恐怕都沒法派出完整陣容應戰，反觀全員請假的PLG，則是正常舉行，甚至2月份還安排6天賽程。

(中時 )