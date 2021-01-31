23歲林暉閔在新片《緝魂》中，飾演信奉魔道的富家子弟，破格演出大受好評，不過前置準備加上正式拍攝的那2個半月，可是讓他吃盡苦頭，談起這個「從影以來最困難的角色」，林暉閔苦笑說「剛殺青後忍不住回想到底自己是怎麼撐過去，提著一個這麼沉重的石頭，放掉的那一刻真的很爽快」，並笑稱：「現在想想，我都已經經歷過這些了，未來還有什麼問題不能面對。」

林暉閔在開拍前就先上了肢體開發課，還苦練八家將、自編鳥人舞，為了呈現喪母後獨自住在森林小屋的野蠻狀，逼自己瘦出排骨，前前後後共減了7公斤，更因為身上要畫滿全身的經文符咒，用整片膠貼住，第一次定裝就花了11個小時，還得站著讓刺青師傅作業，擔心會被洗掉，每天都只敢擦澡，皮膚也因為一直被悶著過敏起紅疹，加上電影拍攝期正值冬天，他的角色幾乎都是裸上半身，讓他又冷又癢。

甚至有場在森林木屋的打鬥戲，林暉閔不小心踢到張鈞甯的軍靴，大拇指腳指甲整片掀起來，立刻從新竹下山到診所打麻醉後拔掉，再回到片場，綁著繃帶繼續拍完，那片指甲更是等了一年才完全長回來，「因為是最後一天拍攝，我當下腦袋裡是在想張震哥跟鈞甯姐不知道還有沒有時間出來補拍，壓力很大，還問經紀人說『我們該不會要賠錢了』。」

林暉閔跟媽媽感情很好，在路上還會牽手、搭肩。（盧禕祺攝）

不過對他而言，最難的是與媽媽在情感上的羈絆，片中因為爸爸長期以來的冷落，讓他們母子倆相當依賴對方，為了從王天佑（片中角色名）的角度去想為何會這麼依賴母親，「我又特別增進了跟媽媽的感情，花更多時間了解她」，再把那樣的感覺投射進角色裡，「有時候還會突然很難過，心疼天佑的遭遇」，拍攝和準備期間，待在家的時間變多，看到身體越來越不好的媽媽突然摔倒，讓他相當心疼，「扛家的使命感油然而生，希望可以早點讓爸媽輕鬆過日子」。

林暉閔也說跟母親的關係本來就很好，在路上還會牽手、搭肩，媽媽自從生完他跟弟弟後，健康狀況就沒那麼好，所以在家當家管，照顧他們兄弟倆，他跟弟弟也都很依賴媽媽，「這點跟天佑還滿一致的」。至於爸爸，林暉閔透露可能因為是公務員，所以不太會表達自己的感情，雖然表面上看起來好像不太理他，但一直都在默默地付出，「就像我在片場可能突然需要什麼，他一定會從家裡特地開車，把東西送過來給我，讓我很常被暖到」。而家人也都很支持他做任何事，包括進入演藝圈，「從小到大給我的教育就是『你要做一件事，就要做到最好』，不要半途而廢」。

從14歲拍攝《星空》奪台北電影節新人獎，林暉閔已出道將近10年，他很感謝經紀公司，沒有一直要他多接作品，只用寒暑假拍拍短片累積經驗，讓他可以回歸校園，先專心把學生的本分做好。但也提到曾遭遇過在開拍前突然被換角，「有段時間覺得自己好像被大螢幕放棄了」，事後他調整心態，覺得應該要把自己先準備好，才能無時無刻應付接下來的種種挑戰，他認為沒辦法選擇機會，就必須把握每次得到的機會，至於有沒有最想演什麼樣的角色或題材，林暉閔思考許久後，笑說「我要挑戰《那些年，我們一起追的女孩》那種類型，新年願望就是希望可以接到愛情片。」

(中時 )