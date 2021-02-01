趙少康重返國民黨 大動作親自說分明

中廣董事長趙少康傳出想重回國民黨，國民黨主席江啟臣證實收到回復黨籍申請。對此，趙少康今（1）日表示，會站出來是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，加上自己對於臺灣現狀也很憂心，需要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，揭穿民進黨的謊言，「如果他們都做得很好，我幹嘛要出來」。

趙少康在廣播節目「趙少康時間」表示，去年9月韓國瑜去找他，本以為韓要選黨主席，但韓卻希望他選黨主席，且很認真、真誠，並說對臺灣很憂心，認為他可以救國民黨、救臺灣。

韓國瑜很誠懇，且一再勸說，甚至不辭辛勞多次從雲林開車北上，讓趙少康動搖，加上趙少康對於時局也是擔憂的，自己沒關係，但孩子怎麼辦、下一代怎麼辦？他說，現就像慈禧太后指使的義和團，已經氾濫成災，理性聲音被消滅光光，有天一定會亡國，國民黨是主要在野黨，好像被殲滅，1450動不動就出草，也把國民黨嚇得頭都不敢抬，老百姓是敢怒不敢言，蘇偉碩、楊志良一講話就被出征，何況小老百姓。

趙少康期望能讓臺灣再起，臺灣曾經不錯，但最大問題是不務實、自己騙自己，以為自己很偉大，且不能用義和團搞民粹。他說，昨天消息一出來，1450就開始出征、開始罵，搞來搞去只會那一套，搞省籍幾十年煩不煩，臺灣面對國際、對岸等挑戰那麼多，還在那邊分本省外省作為鬥爭手段、搞分化，很無聊，也不覺得有用，該想想新招了。

資深媒體人趙少康，說明重返國民黨一事。（圖／中時新聞網）

趙少康表示，總要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，否則再這樣下去，國家完了，我們和下一代也跟著完了，因此要揭穿民進黨的謊言，號召國民黨員、有志之士，讓國民黨再起。

是否符合資格參選黨主席，趙少康坦言，自己目前沒有資格，按黨章要當過中央委員、中評委，才有資格參選黨主席。韓國瑜為此多次與江啟臣討論，趙少康也與江啟臣見了幾次面。最後趙少康決定重回國民黨，至於是否有資格選黨主席，之後再說了，即便不當黨主席，也可以給國民黨建議。

廣播節目結束後，趙少康接受媒體聯訪，他笑說，會在10點10分說明不是要紀念武昌起義，是因廣播節目10點結束，需要一點時間準備。

趙少康坦言，國民黨是最大在野黨，但表現令人失望，台灣、國民黨都需要一個有力的領袖，強調並非「趙韓結盟」，兩人是好朋友，也都對臺灣現狀感到憂心。

媒體問到，是否會參選2022縣市長選舉或2024總統大選。趙少康表示，只要能為臺灣做事、為藍軍做事，不排斥任何一個位置。

資深媒體人趙少康申請重返國民黨，今召開記者會說明。（劉宗龍攝）

(中時新聞網)