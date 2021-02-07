高雄市議員黃捷罷免案失敗，民進黨指出，顯示人民對國民黨發動這種不具正當性的報復式罷免極為反感，也證明國民黨的政治操作激發出選民用投票反制。對此，前立委孫大千批民進黨根本柿子挑軟的吃，不敢搶救民進黨的王浩宇，只敢搶救無黨籍的黃捷，且從投票率與得票數來看，「民進黨真的不緊張嗎？」

捷罷免案6日投票，高市選委會統計，鳳山選區投票人總數29萬1566人，共有12萬1110人投票，投票率41.54%，直逼罷韓的42.14%。據高雄市選委會數據顯示，同意罷免票5萬5394票、占45.91%，不同意罷免票6萬5258票、占54.09%，無效票458票，罷免案未通過。

高市選委會公布罷捷案最後結果，不同意票6萬5258票，同意票5萬5394票。（袁庭堯攝）

孫大千昨在臉書指出，從罷免黃捷的投票結果可以看出的幾個事實，第一，民進黨根本就是柿子挑軟的吃，不敢在藍營優勢的中壢來搶救王浩宇，只敢在綠營優勢的鳳山去搶救無黨籍的黃捷，到底有什麼好驕傲的呢？

第二，此次黃捷罷免案投票率比市長補選還高，當時陳其邁在鳳山所得到的票數有8萬2698票，而這次在民進黨全力動員下，不同意票居然只有6萬5258票，民進黨還要繼續走夜路吹口哨嗎？

第三，孫大千表示，發動罷捷的公民團體只是由基層市民所組成，以極度不對稱的資源，突破執政黨結合黨政軍警特一切力量，得到了5萬5394票同意票，與反罷只差不到1萬票，比起市長補選時，國民黨李眉蓁所得到的3萬3561票，還多出了兩萬多票，民進黨真的不緊張嗎？

孫大千直言，民進黨吹牛也要打一下草稿，明明是一次「慘勝」，卻還要假裝是一場「大勝」。

(中時新聞網)