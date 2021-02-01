中廣董事長趙少康欲回國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，外界更解讀趙是為了挑戰今年的黨主席選舉而來，對此，國民黨台北市議員羅智強直言，趙少康的回來的確將衝擊國民黨，但因資格不符，無法參選黨主席，不過外界關注，最後會逼國民黨有所改變。

對於趙少康的回鍋，羅智強今（1日）在網路節目《POP撞新聞》上表示「樂見」這情況發生，更稱趙的論述、戰力跟影響力無需多言，趙少康的回黨，能否讓國民黨中興再起，都是外界關注的焦點。

不過，羅智強指出，有媒體推測趙少康回國民黨是想選黨魁，但他要提醒，國民黨有規定，參選黨主席須恢復黨籍超過一年且曾任中央評議委員或中央委員才能競選。所以趙少康現在即使回到國民黨，也無法參選，但若趙少康真的想參選，那麼最大貢獻就是廢除這條不合時宜的規定。

羅智強抨擊，國民黨參選黨主席的資格限制根本就是狗屁倒灶的規定，以趙少康曾在國民黨的經歷，和在社會的影響力和能見度，為什麼不能參選黨主席？非得是中評委還是中央委員才能參選，他也曾經提過要廢除這項不合理的規定，但可惜最終都無疾而終。

羅智強認為，趙少康回來的確會衝擊到國民黨，因為趙的回來，外界第一個一定會想是否要參選黨魁，外加支持者的聲浪，那麼就會逼得國民黨會考慮是否要召開全代會，或是臨時全代會來修改規章。對於是否贊成趙少康參選黨主席，羅智強表示，現任主席江啟臣做得很好，當然只要有志之士願意承擔，都不是壞事。

(中時新聞網)