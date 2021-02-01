大竹地區有名18歲呂姓男子1月30日下午趁婦人不注意時緊抓女孩的肩膀、偷摸屁股，讓婦人氣得現場大罵，據兒子透露呂男已在家門外徘徊許久才行動，而林婦也隨即告知警察請求協助辦案，呂男到案說明時卻「不承認」，警方已將呂男函送至桃園市政府家庭暴力防治中心。

林姓婦女1月31日在臉書控訴大竹地區有名男子在1月30日下午2時許，趁旁人不注意時抓緊該婦女兒的肩膀，並趁機偷摸屁股，兒子也在一旁大叫「有變態要抓走妹妹」，此時色男騎車逃逸，從中興路往龍安街二段方向跑，右轉時也與一名車輛發生擦撞。

林婦提到，根據兒子口述，該名男子已在家門附近徘徊許久，甚至躲在車旁偷看、繞了家門附近兩圈，判斷是「有計畫的」行動，但事件發生的當下林婦急著安撫女兒，並未即時衝向前抓人，林婦說「沒想過會在家門口遇到這麼驚悚的事情」，坦言所幸有警察在附近巡邏，林婦也交由警察協助抓人。

據了解，該地段僅有路口監視器，家門前並無裝設監視器，僅能透過路口的畫面判斷該男的長相樣貌，再根據其他地段的畫面掌握色男的足跡。呂男到案說明時並無懺悔之意，不僅反而否認林婦的指控，對小女孩不禮貌之情事也一概不認，警方已將呂男函送至桃園市政府家庭暴力防治中心，交由市府單位承辦。

(中時 )