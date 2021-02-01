雖然「大鬍子」哈登向來都是場上的防守黑洞，沒想到他加盟籃網所帶來的最大影響，就是籃網全隊都不懂得防守！根據目前數據顯示，自從哈登加盟籃網後，他們的防守效率已經跌到聯盟最後1名的119.9，諷刺的是，當前聯盟防守效率第1的球隊，竟然變成火箭。

更誇張的是，本季目前單場得分最高的紀錄是今天巫師的149分，排在次高的是1月21日騎士的147分，結果他們的對手都是籃網，代表就算籃網進攻效率雖以122.6位居聯盟第1，可是憑藉全聯盟最爛的防守，還是不夠幫助他們贏球。

杜蘭特也在今天賽後坦承，「我們都知道哪裡出了錯，很明顯我們的防守做得並不好，我們丟掉太多的分數，但我依然對球隊充滿信心，我們會好起來的。」針對籃網替補前鋒盧瓦烏最後關頭的放槍，杜蘭特說：「很可惜我們沒完成。」

厄文也難得跟媒體公開認錯，「巫師最後一節拿了48分，如果我們一直讓對手在一節比賽當中拿下如此高分，我不知道我們最後能夠贏得幾場勝利。老實講，今天的我連一個木頭人都守不住，我們需要接受外界批評與指責，然後繼續前進。」

(中時 )