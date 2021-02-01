2021年報稅有新招，財政部2021年5月首次開放手機報稅，民眾用手機登入報稅系統，必須採用三種認證方式任一種，包括手機門號+健保卡號、行動身分識別、戶號+查詢碼等，不需具備讀卡機也能申報。

財政部官員指出，我國自2018年啟用WEB線上版網頁報稅系統，大幅簡化申報程序，但考慮到近年來人手一支智慧型手機，財政部加快變革腳步，推出手機報稅方式。

在認證方面，健保卡號必須為本人資料，手機門號則是綁定本人名下才符合資格。若要使用行動身分識別（TW-FIDO）方式，民眾要事先在內政部官網自然人憑證+讀卡機申請。

而戶號為個人戶籍的戶口名簿號碼，查詢號則是依稅額試算通知書說明或民眾至超商KIOSK機器以自然人憑證或健保卡驗證自行查詢，也可至國稅局臨櫃或透過報稅網站申請。

官員表示，手機報稅僅限於確認既有所得資料，若要新增列舉扣除額如保險、捐贈、醫藥費扣除額等，必須採用電腦報稅系統或國稅局臨櫃申報。

2021年除手機申報綜所稅以外，另一個報稅關鍵在於繳稅，而我國自2016年已提供行動支付繳稅方式，目前有「台灣Pay」、「ezPay」兩大支付平台，可直接連結中信、玉山、永豐、八大公股行庫等行動支付APP，有望落實指尖科技的「手機報稅與繳稅」。

(工商 )