由魔方數位資訊代理的經典Q萌日韓JRPG-MMO手遊《命運之輪》，今（1）日宣佈遊戲將於2月5日正式上線，並釋出BOSS捕捉、機甲特色系統介紹，歡迎玩家進入《命運之輪》世界，展開一段全新的冒險旅程。

寵物、坐騎自由捕捉

BOSS捕捉系統是《命運之輪》獨創全新玩法，玩家只要擊敗BOSS後，即可嘗試捕捉。如捕捉成功，BOSS將會被馴服為玩家的坐騎或寵物，同時還會為玩家帶來特殊狀態加成。每隻BOSS加成效果不一，玩家可根據當前副本自由搭配不同坐騎與寵物，提升戰鬥力。而玩家捕捉的BOSS都會進入BOSS圖鑑內，想要收集全部圖鑑的玩家，千萬不要錯過。

「蘭特小熊」坐騎。(圖/遊戲公司提供)

BOSS圖鑑。(圖/遊戲公司提供)

匠心鑄造 酷炫機甲自由打造

《命運之輪》加入獨樹一格的機甲格鬥系統，還邀請日本設計師傾心打造機甲造型，採用高精度模型渲染，擁有頂級的酷炫外觀，並經過精心調校後，真實還原火花四濺的機甲戰鬥，讓玩家在每次鋼鐵碰撞中，體驗暢快淋漓的打擊快感。除此之外，機甲格鬥系統還可透過收集武器、裝甲部件、機甲核心與機身改裝等，自由組建，打造專屬最強機甲。

冥府死神。(圖/遊戲公司提供)

深淵海神。(圖/遊戲公司提供)

事前登錄活動最後倒數 終極獎勵即將解鎖

《命運之輪》事前登錄活動進入倒數階段，目前已超過55萬玩家熱情參與，尚未加入的玩家趕緊進行登錄，就有機會抽到萬元大獎，邀請好友還可額外領取綁鑽禮包、頭像框等豐厚獎勵。

想了解更多遊戲相關資訊及最新活動，歡迎關注《命運之輪》官方粉絲團，隨時掌握第一手資料。

(科技)