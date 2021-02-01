HBL八強賽昨天首戰開局被南山高中打得不知所措的泰山高中，經過一晚沈澱，今天面對高苑工商找回球隊風格，並從防守做起，首節就打出32比13攻勢，最終100比74討回面子。

109學年賽季預賽和複賽階段衝出8連勝不敗佳績的泰山高中，昨天八強賽第一場比賽被南山高中壓制，落後多達雙位數，最終吞下本季首敗，今天重新調整心情出發，也找回之前的氣勢，一舉收下勝利，賽後泰山教練廖文彬說：「之前球隊一路走來都是強悍的防守，昨天對南山卻是退了一步，賽後不只在球場休息室、回去也有檢討，今天強調要打回我們的風格，用防守製造高苑失誤。」

廖文彬並說，昨天輸南山這是泰山本季第一次上半場表現不順，今天對高苑上半場就先拉開，不過下半場一度有點鬆懈被對手追分，這點還要提醒球員再注意，之後的比賽就一場一場慢慢抓下來。

泰山高三前鋒劉丞勳今天繳出28分、8籃板、4助攻，距離自己HBL生涯最高分30分只差2分，他認為個人得分不是重點，幫助球隊獲勝最重要，而球隊昨日受挫，會去宿舍後氣氛有點低迷，大家就放一些high歌要來提振士氣，「就是放911的明天再擱來、任賢齊的再出發這類歌曲來提振士氣，既然昨天踢到鐵板，早點知道問題也好，今天就重新再出發，接下來的比賽繼續努力。」

(中時 )