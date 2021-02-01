「10塊錢看無敵海景，非常值得」，擁有全台最美火車站美譽的台東多良車站，一年吸引超過20萬人次，太麻里鄉公所今日起，每人酌收10元清潔費，首日進帳約1萬5000元，遊客直說，風景這麼美，10元實在太便宜了！
今天一早，多良站湧入不少趁寒假外出旅遊的民眾，得知是首批收費遊客，反而還有些驚喜，尤其是進到車站裡，看到一望無際的太平洋海景，以及火車呼嘯而過的場景，直呼「和美景相比，10塊錢入場費實在太便宜了」。
南迴鐵路多良車站，10多年前廢站後，因太平洋、公路、鐵路同框，成了拍照打卡聖地，被譽為全台最美車站，一年吸引超過20萬遊客，但人潮也帶來大量垃圾，讓代管的太麻里鄉公所大傷腦筋。
在代表會通過決議後，從今年2月1日起，每人入園費10元，公所另聘6位收費和清潔管理人員，全都是在地的排灣族人，經費也由入園費支付，提供遊客更乾淨、安全的環境。
管理人員表示，今年寒假以來，遊客明顯比往常增加許多，往年春節旺季，光1天甚至有超過2萬人紀錄。公所表示，今天收費首日進帳逾1萬5000元，未來將持續聽取遊客意見，改善周邊環境。
(中時 )
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