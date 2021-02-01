資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，1日出面證實是高雄前市長韓國瑜勸進選黨主席，為政壇投下震撼彈。但據國民黨的規定，回復黨籍後需要1年，需具中評委或中央委員身分才能競選黨主席，因此未來趙的動向更是備受關注。國民黨立委陳以信今(1日)表示，「聽到少康哥要回國民黨，這是振奮人心的好消息」、「這種艱困時候他願意回國民黨，其實有義氣」。

對於參選國民黨主席，趙少康1日表示，目前沒有資格，按黨章要當過中央委員、中評委，才有資格參選黨主席，第一步是先回復國民黨籍，是否有資格選黨主席，之後再說了，即便不當黨主席，也可以給國民黨建議，「只要能為台灣做事、為藍軍做事，不排斥任何一個位置。」。

陳以信在臉書寫下，當年趙少康離開國民黨時，國民黨執政國會大過半，他選擇離開創辦新黨，其實有骨氣，現在國民黨在野多年，國會只有三分之一，這種艱困時候他願意回國民黨，其實有義氣。

陳以信稱，當年趙少康是「政治金童」，成立新國民黨連線推動改革時，自己還在就讀高中，但已受到感動，現在國家再陷威權困境，黨內改革亟待向前，少康哥願意回來共同奮鬥，再次激勵我心令人感動！」

最後，陳以信喊話，畢竟國民黨改革的目的，就是要贏得民心重返執政，而重返執政的唯一目的，就是要保衛台灣、鞏固中華民國，「只要有此信念就是我黨同志，海納百川故能成其大，只有能納百川、百家爭鳴、百花齊放的國民黨，才是充滿年輕活力令國人期待的國民黨。」

(中時新聞網)