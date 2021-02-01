瑞莎受訪聊舉辦瑞星盃韻律體操精英大獎賽」。（盧禕祺攝）

瑞莎受訪聊舉辦瑞星盃韻律體操精英大獎賽」。（盧禕祺攝）

瑞莎女兒Nika陪姊姊們練習。（瑞莎提供）

瑞莎說女兒有學韻律體操天份還太皮。（瑞莎提供）

瑞莎近幾年為培訓台灣韻律體操選手不遺餘力，一年自掏腰包幾百萬，去年底她啟動「瑞星Rising Star」韻律體操集資計畫，希望幫助更多台灣選手接受培訓以及出國比賽累積更多經驗，獲得超過3000人支持，她1日宣布將舉辦「瑞星盃韻律體操精英大獎賽」，原定在2月21日她生日當天比賽，但因近期疫情又升溫，將延到3月21日，她希望在夏天參加世大運前讓台灣選手們有明確的練習目標、累積比賽經驗，而舉辦大獎賽的預算也至少要300萬元。

瑞莎燒錢、花心思與所有時間投入韻律體操教育訓練，為了讓孩子們累積實戰經驗，更積極籌備賽事，「去年雖然不能出國比賽，但還是可以持續練習，我烏克蘭、俄羅斯的朋友們都只能在家裡，根本沒機會好好訓練」。她說自己一直在思考自己還能再多做什麼，今年因為疫情不敢要求能有國外選手參賽，但未來希望這個大獎賽能成為每個年度的第一個國際性韻律體操賽事。

被問到老公Mike是否支持？她笑說：「老公當然不會有意見，以老婆心情好為主，他很支持，知道做這件事會讓我很開心、心靈很滿足，而且女兒也很喜歡」。她說老公去年也有偷偷參與募資捐款，但刻意沒讓她知道，是後來看到他收到感謝函她才發現，讓她非常感動，至於金額多少她也不知道，「我跟他財務分開、所以彼此都不知道」。

瑞莎女兒Nika已4歲多，耳濡目染之下也很喜歡韻律體操，但瑞莎笑說「她的身材非常適合，很柔軟，但個性很不適合，很皮」，每天都說著要跟媽媽一起去，但又一直亂跑，「其他孩子們都很乖，我怕她影響其他孩子。如果要認真訓練，要看她什麼時候個性穩定一點，而且我也不要自己教，由外人教她比較會聽話」，她笑說目前Nika每周上課1天，是練「身體健康」的，平常會假裝自己是教練愛幫練習的姊姊們壓腿，在家還會脫了衣服自己亂跳，「她比較想要直接去比賽」。

(中時 )