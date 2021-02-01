資深媒體人趙少康今1日表態重返國民黨，並透露前高雄市長韓國瑜早在去年九月就已多次私下拜會他討論回國民黨一事。國民黨台北市議員徐巧芯對此表示，不論是前新北市長朱立倫還是國民黨主席江啟臣，如果能夠把統合國民黨各方勢力、融合不同的想法，讓彼此相互體諒，這場選戰才真正精采。她也提到，若套用一句韓市長名言，可說是：「選舉就是票多的贏，票少的輸」。

徐巧芯1日在臉書貼文談及韓國瑜支持趙少康回復黨籍，並且參選國民黨主席一事，她認為，這對國民黨是一個利多，也是一個契機。在2020年的總統大選中，國民黨因為初選競爭激烈導致了無法回復的傷痕。即便在不支持民進黨的選民之中，都還分為「韓粉」與「非韓粉」，互不相讓而且即便在選舉結束後都難以化解。

國民黨台北市議員徐巧芯。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

徐巧芯說，以現在情勢而言，在野的國民黨要對抗民進黨，必須發揮百分百的監督力量，分散力量變成一盤散沙是絕對沒有機會的，目前只是總是缺了一個契機。在2020總統初選時，趙少康先生被認為是「非挺韓派」，某種程度而言，他算是當時議題討論到「知識藍」、「經濟藍」的代表人物之一，正因如此，當時有很多的「韓粉」對他不諒解。（但其實最後關頭他也是力挺國民黨推出的候選人，要大家上街投票。）

如今，韓前市長願意公開表態支持趙少康先生，她認為這有相當指標性意義，將促成黨內不同意見、不同聲音的和解，也為國民黨在上次大選的爭端正式且明確的畫下句號。宣示了國民黨的首要任務，是把心力放在對民進黨的監督。

她也坦言，姑且先不論最後趙先生是否會得到參選資格，接下來在國民黨主席選舉這戰，不管候選人是趙少康、朱立倫還是江啟臣，如果能夠把統合國民黨各方勢力、融合不同的想法，讓彼此相互體諒，以發揮監督力量為重，這場選戰才真正精采，且具有未來性。

最後，徐巧芯也套用一句韓市長的名言：「選舉就是票多的贏，票少的輸」。國民黨必須納入不同的聲音，並將其調和為超過半數國民能夠支持的論述，而不是排除異己，讓版圖越來越狹隘，或者言論越來越極端。

對於韓國瑜前市長支持趙少康先生回復黨籍並且參選國民黨主席這件事，我認為對國民黨是一個利多，也是一個契機。 在2020年的總統大選中，國民黨因為初選競爭激烈導致了無法回復的傷痕。即便在不支持民進黨的選民之中，都還分為「韓粉」與「非韓粉」，互... 由徐巧芯發佈於 2021年2月1日 星期一

(中時新聞網)