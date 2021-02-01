社交媒體「Clubhouse」在短短近一周來爆紅，這個目前用戶約1500人、用戶多為藝人名流的社交平台以「聲音」為主題，需要獲得邀請或登記排隊，因此獲邀、開設帳號的日本藝人們連日來爭相公告自己成為Clubhouse一員，話題度急速竄升。

日藝人搶先機「聲音的推特」社交APP新寵Clubhouse爆紅。（取自APP STORE）

促兩大樂團握手言和？

前「AKB48」小嶋陽菜表示「好多IT業界的人！用起來有點緊張，不過聽大家說話很有趣」；加護亞依在推特表示「歡迎大家追蹤我」卻被粉絲哭訴「沒有被邀請怎麼追蹤」；有不少音樂人認為是對他們來說最有利的SNS，而「金爆樂團」主唱鬼龍院翔則擔憂「必須用手機號碼登錄，可能會遭侵犯隱私」。

當今兩大樂團「ONE OK ROCK」Taka 和「SEKAI NO OWARI」Fukase、Nakajin與Saori等人都開設帳號，1月31日兩團成員Taka與Saori在田村淳（小淳）的Clubhouse聊天室對話在粉絲間引起轟動，原來是兩團在8年前曾有爭執，造成多年來兩團相敬如冰，Taka一句「都過去了」冰釋前嫌成為佳話，許多歌迷恍然大悟「難怪這麼多年從未聽聞兩團交流！」

所有人都不說話的聊天室

然而有使用者表示「日語圈出現太多完全不講話的無聲帳號」，甚至出現「所有人都不說話的聊天室」，有用戶認為這樣做能增進緊張感、敲鍵盤音等細小聲音不但不會刊擾，甚至可促進作業效率。

社交媒體「Clubhouse」在短短近一周來爆紅。（取自APP STORE）

毒舌綜藝一哥有吉弘行分析「311震災後，推特興起，一開始大家還言之有物，現在的推特簡直是墳場；現在出現了Clubhouse，相較之下狀況平和多了，奇奇怪怪的人很難會被邀請吧？」

(中時 )