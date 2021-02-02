職業生涯能否成功，形象管理扮演了重要的角色。

如何才能做好形象管理？溝通顧問克雷默（Andie Kramer）與哈里斯（Al Harris）指出，關鍵有二：

1.有能力將重點傳達給別人。控制自己向別人溝通的內容與方式，能讓別人記住，你希望留給他們的印象。

也就是說，在情況需要時，你能夠調整自己跟他人的溝通。例如，加薪與升遷的決定其實很主觀，當主管在做相關考量時，你必須確定自己在人群當中夠突出，讓主管覺得你準備好了，是可以向上邁進的人。

但這不代表你應該放棄真實的自己。事實上，要管理自己的形象，你需要很了解自己是什麼樣的人、有能力做哪些事，以及真正的優缺點何在，這也就帶出了第二個關鍵。

2.擁有自我意識。能夠精準進行自我觀察，成為自己強而有力的大使。既要掌握自己是誰，也要掌握別人對你的感覺，確定自己的技能、成就跟潛力，已經完整地呈現出來。

兩位顧問比喻，就像早上起床後，你會打開衣櫃，挑選幾件適合當天情況的衣物。形象管理則是打開「個性衣櫃」，挑選幾個適合的特質突顯自己，確保別人看到你想要他們看到的樣子。

舉例來說，有時候你需要展現果斷，有時候則需要強調溫暖與包容。職業生涯要能成功，你必須贏得尊敬、認可，以及支持。因此，你在工作中所展現出來的形象，是絕對需要管理的。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 414期》)

《EMBA 世界經理文摘 414期》

(中時新聞網)