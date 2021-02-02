農曆年就要到了，員工辛苦工作了一年，你想好要怎麼感謝他們了嗎？是要給獎金？還是贈送貴重的禮物？

曾任美國有線電視新聞網ＣＮＮ媒體高階主管的卡莉塔（S. Mitra Kalita），在財星雜誌（Fortune）指出，高達六成的員工認為，讓他們印象最深刻的感謝並不是貴重禮物，也不是一疊厚厚的鈔票，而是主管說謝謝時所表現出來的誠意。有時候，領導人可能只是傳個謝謝員工的訊息，就會讓對方牢記在心了。

她強調，過去一年蔓延全球的新冠肺炎疫情，使許多企業不停地開視訊會議，這時真誠地展現對員工的感謝，就更顯重要了。一項調查指出，約八成的員工想辭職的原因在於，覺得自己的付出沒有獲得肯定。以下是能幫助你感謝員工的六個小技巧：

1.撰寫個人化的訊息，清楚說出員工的貢獻創造了什麼影響。你可以在公司內部的溝通平台或是公佈欄，公開、慷慨地讚揚員工。

2. 「稱讚」要即時，即時讚賞員工，他如何處理某個專案或狀況。

3. 贈送員工一個顯示你真的了解他的禮物，例如一本他喜愛的作家出的新書。

4. 以員工的名義，捐款給契合公司價值觀的慈善機構，來取代送員工禮物。

5. 讓員工知道，他們的行為如何符合公司的文化和價值觀。

6. 更相信員工：允許員工更彈性地安排工作的進度；提供員工停車位，和提供托兒等福利。

此外，卡莉塔也分享了一些公司在疫情中，有創意地感謝員工的案例。

例如，全球最大雲端運算公司之一ＵＫＧ（Ultimate Kronos Group），今年預計投入三千五百萬美元，提升員工所需的各種福利，像是透過視訊提供員工的小孩課外娛樂活動。

數據分析平台「思考處」（ThoughtSpot）的年度派對，一直都非常歡迎員工的家人參與，儘管去年的派對轉移到線上舉行。公司寄送了在家也能玩的尋寶遊戲給員工的孩子，並為大家舉辦了一場線上晚會。

資訊安全軟體公司「鎖定身份」（Ping Identity）最近則舉辦了「說謝謝，回饋社會」的活動。員工提名心中感謝的人後，公司代他們捐獻給對方選擇的慈善機構。這個活動展現了公司重視社會責任的價值觀。

百勝餐飲集團（Yum! Brands）前執行長諾瓦克（David Novak）指出，當你讓員工覺得他們的貢獻獲得了肯定，並建立起這樣的企業文化時，往往能創造更好的結果，因為這會使人們發自內心想做事情，而非被迫去做。

在一年的第一季，不妨參考上述的做法，好好感謝一下你的員工吧！

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 414期》)

《EMBA 世界經理文摘 414期》

(中時新聞網)