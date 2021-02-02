無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票將於2月6日舉行，先前總統、民進黨主席蔡英文在中常會中下令，不能坐視不管，一定要守住，隨後綠營開始動員力挺黃捷。台南市長黃偉哲也PO出影片聲援黃捷，並針對罷捷遊行中出現「婊子」文宣強烈譴責。

罷捷團體31日重現「貪食龍」車隊盛況，上千名支持者怒吼「黃捷下台」，但參與活動的車子上卻出現「罷免蔡代表支持的小婊」、「不管疫情，只管罷捷，妳這婊子」等不堪入目的語句。罷捷團體趕緊出面澄清，表示相關文宣不是他們授意的。

罷捷遊行出現辱罵黃捷的語句，為全民拔菜總所有，澄清與罷捷團體無關。（圖／摘自全民拔菜總部臉書）

對此，黃偉哲昨（1）日在臉書強調，選舉與罷免是公民權利的行使，我們都予以尊重，也鼓勵大家踴躍表達意見。遺憾的是，有極少數人以極為粗暴不堪的言詞，攻擊女性政治工作者，這是無法忍受的政治霸凌行為。

黃偉哲表示，黃捷和所有的女性同胞一樣，就像是我們的姊妹、兒女，你我都不能接受自己的姊妹或兒女，遭受性別歧視的暴力與霸凌，因此呼籲大家，「2月6日站在黃捷這一邊，拒絕政治霸凌」。

此外，對於罷捷遊行出現「婊子」等辱罵標語，「全民拔菜總部」昨聲明坦承是他們的，強調與罷捷團體沒有任何關聯，且經告知後立即撤下標語，因此遊行全程並未有此標語的出現。

(中時新聞網)