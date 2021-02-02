遊戲中學習勞動知識！北市勞動局與事業單位合辦免費勞動教育課程，歷年都有上千人參與，今年更規劃80場次，派講師至事業單位講授課程，其中有10場會用桌遊體驗的方式，學習「勞動條件及勞資關係促進」。即日起開始受理申請至10月31日止，歡迎事業單位攜手創造友善職場環境。

北市勞動局長陳信瑜表示，課程包括「勞動條件及勞資關係促進（桌遊體驗）」、「性別主流化」及「職場安全維護」等三大主題，只要事業單位提出申請，便將會免費派講師前往講課，希望勞資雙方藉由共同學習，創造優良的職場環境。

陳信瑜指出，派講師前往講授的目的，是為了讓勞工朋友免於舟車勞頓，就能在工作場所輕鬆學習勞動法令、職場安全及性別平等觀念。

勞動局統計，2018及2019年分別受理65場次及84場次，事業單位總受益人數皆達3000人以上，即便2020年受到疫情影響，還是有69場次的申請，以及2154人受益，顯見事業單位也樂意為勞工超前部署，營造和諧的勞雇關係。

今年度規劃的主題課程中，陳信瑜相當推薦去年首度增列的《Why工作How生活》勞動桌遊體驗課程，除了有勞動知識與法令講解外，藉由桌遊的角色扮演，玩家能體驗不同的角色該如何維持工作與生活的平衡，在取捨中，體會心境拉扯的刺激與後果的承擔，本年度規劃10場次，請事業單位把握限額。

勞動局進一步說明，只要是北市登記立案的事業單位，每場次參加人數達20人，且資方人數不超過參訓總人數30％，就符合申請資格，且無須負擔費用，相關申請表單可至北市勞動局官網下載，或電洽1999轉分機3344洽詢。

(中時 )