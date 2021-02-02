遲緩兒盪鞦韆等爸爸釀衝突 遭警壓制還被民眾告傷害

遲緩兒盪鞦韆等爸爸釀衝突 遭警壓制還被民眾告傷害

23歲姜姓男子領有第一類重度障礙證明，上月31日下午5時許獨自在中和四號公園內盪鞦韆，葉姓民眾因不滿他占用盪鞦韆，要求他讓位爆發衝突，葉男指控姜男動手打了他6下，警方獲報到場，姜男仍情緒激動呼喊「爸爸！爸爸！」警方當場將他壓制逮回保護管束，由於葉男堅持提告，警訊後依法送辦。

據悉，姜姓男子為發展遲緩領有第一類重度障礙證明，因父親有事情要他在中和四號公園內盪鞦韆等待，豈料，葉姓民眾因不滿他占用盪鞦韆，要求他讓位雙方爆發衝突。

姜男仍情緒激動呼喊「爸爸！爸爸！」警員動手拉姜男，導致他突然揮拳，最後被當場壓制帶回保護管束。（翻攝）

葉男指控姜男動手打了他6下要警方處理，警員上前勸說要姜男一起返回派出所，姜男仍情緒激動呼喊「爸爸！爸爸！」警員動手拉姜男，導致他突然揮拳，最後被當場壓制帶回保護管束。

姜父向警方表示，因一時外出辦事，才會讓姜男獨自留在四號公園，對打人事件深感抱歉。由於葉姓民眾堅持提告，警方依法受理。

目擊民眾則在臉書發文說，姜男很常出現玩盪鞦韆，會占用很長時間，但是大家知道他是身心障礙者，都是很有愛心及同理心的，因為對方是弱勢族群所以特別包容他。

目擊者提到，有一位家長先生跟他發生爭執，兩人都在大吼，那位家長已經一直在叫囂說「你打我，我要叫警察來！而這位身心障礙者則是一直回說，「我要打給我媽媽」（真可憐！你還跟他吵的下去）

目擊者說，打人當然不對，可是情況特殊，不應該用正常人的眼光及標準去評斷整件事，也希望不要再有人去干擾他玩盪鞦韆了，的確因為他霸佔了一個位置，小朋友都要排隊排更久，但將心比心，也是一個機會教育告訴小朋友要有愛心包容與眾不同的人，祈禱社會對弱勢族群能夠有更多的同理心及愛心。

(中時 )