中國互聯網路資訊中心（CNNIC）3日在北京發佈第47次《中國互聯網路發展狀況統計報告》。《報告》顯示，截至2020年12月，大陸網民規模達9.89億，較2020年3月增長8540萬，網路普及率達70.4％，較2020年3月提升5.9個百分點。

其中，農村網民規模為3.09億，較2020年3月增長5471萬；農村地區網路普及率為55.9％，較2020年3月提升9.7個百分點。

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，網路顯示出強大力量。新浪科技報導，疫情期間，大陸全國一體化政務服務平台推出「防疫健康碼」，累計申領近9億人，使用次數超過400億人次，支撐全國絕大部分地區實現一碼通行，大數據在疫情防控和復工復產中作用凸顯。

同時，各大線上教育平台面向學生群體推出各類免費直播課程，方便學生居家學習，使用者規模迅速增長。受疫情影響，網民對線上醫療的需求量不斷增長，進一步推動醫療行業的數位化轉型。

截至2020年12月，大陸線上教育、線上醫療使用者規模分別為3.42億、2.15億，占網民整體的34.6％、21.7％。未來，網路將在促進經濟復甦、保障社會運行、推動國際抗疫合作等方面進一步發揮重要作用。

(旺報 )