我國疫情嚴峻，教育部長潘文忠今(3)日出席指揮中心記者會指出，為加強防疫工作，提到109學年度第二學期全面延至22日開學，暑假則自7月3日開始。

潘文忠提到，包含額溫槍、酒精在內，校園防疫物資都十分充足，但為了讓學生回到學校時，校園消毒都能全面完成，且完整配合防疫工作，109學年度第二學期開學全面延後4天。

潘文忠也提到，大學校園管制在開學後將採取實名制。另考量延長寒假，恐有學子照顧需求，教育部將國中、高中、五專前3年學子納入範圍，子女當中一人如具備身心障礙證明，家長可以申請防疫照顧假，人事總處與勞動部都會依循辦理。

相關規定部分，教育部則以新聞稿提出4點說明：

1、高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日開學。

2、大専校院2月22日(含)以後開學。

3、設於各級學校內之樂齡中心、樂齡大學、社區大學及其他終身學習機構，2月22日(含)以後開學／上課。

4、公立幼兒園(含專設幼兒園)原則比照國民小學延後至2月22日開學；私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，並加強防疫措施。

至於大型考試時間及範圍調整方面，教育部表示，109學年度四技二專二技統一入學測驗(5月1日至2日)及國中教育會考(5月15日至16日)：考試日程不變、考試範圍將配合調整,範圍另行公告。

大學指考部分，教育部提到，考試日程調整，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

至於私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，潘文忠則說，相關機構在寒假都沒有停止上課，各縣市政府都以督導並加強消毒與防疫規範，也會為學生量體溫，教育部後續把關都會與各地方縣市政府配合持續提醒。

教育部長潘文忠今(3)日出席指揮中心記者會指出，為加強防疫工作，提到109學年度第二學期全面延至22日開學，表為教育部提出相關作法。(李侑珊翻攝)

(旺報 )