jpp-KY(5284)(經寶精密)伺服器訂單彌補航太產品線的缺口，並帶動營收成長，1月份自結合併營業收入淨額為新台幣1.2億元，月成長8.16%，年成長6.21%。

jpp表示，因為疫情的關係，自去年以來，航太產業受到了劇烈的影響，飛機全面停飛，航太產品線的訂單全面遞延，面對如此嚴峻的挑戰，經寶精密在鍾國松董事長的領導下，成功開拓出新的伺服器產品線，去年第一季同期航太產品仍占有公司一席之地，今年元月在缺乏航太訂單下，繳出來的營運成績卻超越了去年同期，伺服器訂單不但彌補了航太產品線的缺口，更是帶來了成長的契機。

jpp強調，公司並非放棄航太的生產製造，航太新製程的研發仍持續默默的在進行，去年已順利取得Nadcap陽極處理線的認證，並在去年投資成立了航太國際認證學校，從人才培育開始，計畫深耕於泰國的航太產業鏈，可以預期的是，隨著新冠疫苗的問世，航太產業出現轉機的時候，在航太訂單回籠的挹注下，公司將有機會創造新一波的高峰。

(時報資訊)