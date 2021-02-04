資深媒體人趙少康重回國民黨，並透露有意參選黨主席，引發政壇震撼，對此，新黨成員王炳忠日前透露，他曾和一個24歲的統派青年聊到趙少康，沒想到這青年竟問他，趙少康是誰？讓他感到很訝異。

王炳忠1日在臉書表示，「前幾天我才跟一位1997年出生的統派青年（算比較關心政治的年輕人了）聊到趙少康。沒想到他竟回我：『他是誰？』當時我確實有些訝異。」

王炳忠接著表示，「後來他想了下說：『是T台常出現的一位老藍男嗎？國民黨的名嘴主持人喔？』我向他解釋趙先生當初是新黨創黨人之一，曾是政治金童，後為媒體金童。他滿臉疑惑。我又給他說起趙先生『政治金童』及『媒體金童』的故事，說著說著，自己也有點心虛。」

為何會有心虛感覺？王炳忠直言，對趙少康只有「媒體金童」的部分有記憶，那是在2004年前後趙與李敖、陳文茜講公投辯論時，他才對趙少康有點「認識」。至於1994年台北市長選舉，趙少康「政治金童」的頂點，那年他才7歲上小學。

王炳忠感嘆，最後那位統派青年對他說，是因為看網上轉趙少康談香港「反送中」，以及大陸方艙醫院防疫，才有點印象。時代已經轉變，年輕人接受媒體資訊的方法已不一樣，「你說這位年輕人太年輕，1997到現在也24歲，出社會了！至於趙先生，快71了吧」！

但許多網友對年輕人不大認識趙少康的看法，並不認同，紛在王炳忠臉書下方留言，表示「年輕人不愛看新聞，頭腦簡單，四肢發達，不知天高地厚」、「是年輕人沒有觀察力沒有國際觀，對日常生活之外的漠視。這也算是台灣的危機之一，年輕人競爭力不足」、「71很老嗎？只要肯做事為中華民國無私奉獻的都值得我們力挺，畢竟現在能凝聚黨的文化的同志寥寥可數，加油」。

(中時新聞網)