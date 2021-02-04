高雄一名少女疑因與蕭姓女友人有寄宿、金錢糾紛，上月底慘遭7人集體霸凌，畫面昨晚在網路瘋傳，引發網友公憤。警方漏夜傳喚少女及其父親對案說名，警方今（4）日透露，少女被霸凌後「害怕到不敢出門」，身心受到不小衝擊。

警方初步查出，少女曾離家借宿就讀另間學校的蕭姓未成年女子家中，但少女疑未知會情況下，穿了蕭女的衣服，事後爆發金錢糾紛，少女上月22日才被帶到鳳山婦幼館談判，慘遭多人打巴掌、潑飲料霸凌。

警方表示，已漏夜掌握7人加害人身分，帶回兩名嫌犯，包括關鍵的蕭姓少女及涉嫌打人的19歲黃姓男子，由少年隊警方帶回問訊以釐清。

據了解，蕭姓少女雖然當天沒有動手，但涉嫌教唆傷害，而被害人的父親也帶少女去驗傷，控告一幫加害人公然汙辱、傷害、恐嚇等罪嫌。今凌晨少女與父親在警局做筆錄，回想遭霸凌經過，仍驚魂未定直說「到現在都不敢出門」。

另外，疑似被網友肉搜到的其中一名施暴男子的臉書，自稱是為幫女友出頭。他供稱，因被害人偷東西才提議說「打妳好嗎？她也說好」，我幫我女友打的，因為她推了我女友害我女友扭傷了腳，這件事我誠心道歉，請各位不要牽連到我家人跟我朋友了。

針對這名疑似施暴男子的說法，警方對此持保留態度，後續仍有待調查釐清，並將陸續帶回涉案人到案說明。

(中時 )